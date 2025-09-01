Un muerto y dos heridos dejó un ataque armado en una discoteca en el sur de Quito

La noche del 30 de agosto, una ráfaga de disparos en la zona rosa de Quitumbe, en el sur de Quito, generó alarma entre quienes ingresaban a una discoteca del sector.

Según el jefe de Policía de la zona, hombres a bordo de una moto habrían realizado los disparos, causando pánico en el lugar.

William Egas, comandante del Distrito Quitumbe, contó que antisociales llegaron en una motocicleta e hicieron varias detonaciones en la discoteca. Producto de ello, tres personas quedaron heridas.

Uno de los heridos, con antecedentes penales por tenencia de armas, murió debido a la gravedad de sus lesiones.