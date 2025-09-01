Seguridad
Un muerto y dos heridos dejó un ataque armado en una discoteca en el sur de Quito

El jefe de Policía del Distrito Quitumbe contó que dos hombres a bordo de una motocicleta realizaron varios los disparos, causando pánico en el lugar.

   
Televistazo
Redacción y Televistazo
La noche del 30 de agosto, una ráfaga de disparos en la zona rosa de Quitumbe, en el sur de Quito, generó alarma entre quienes ingresaban a una discoteca del sector.

Según el jefe de Policía de la zona, hombres a bordo de una moto habrían realizado los disparos, causando pánico en el lugar.

William Egas, comandante del Distrito Quitumbe, contó que antisociales llegaron en una motocicleta e hicieron varias detonaciones en la discoteca. Producto de ello, tres personas quedaron heridas.

Uno de los heridos, con antecedentes penales por tenencia de armas, murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Los ataques se incrementan en la zona

Por el momento se conoce que el establecimiento había recibido amenazas la noche anterior al ataque, por lo que las autoridades investigan las causas que motivaron el atentado.

"Existe esa información por parte del guardia, y están confirmando con los propietarios del local si existe algún tipo de extorsión o amenaza", comentó Egas.

Vecinos del sector aseguran que la zona se ha vuelto conflictiva debido a la presencia de discotecas, que se han convertido en blancos frecuentes de delincuentes.

Uno de los moradores contó a Televistazo que hace poco asesinaron a una mujer, por lo que asegura que Quitumbe se ha convertido en "tierra de nadie".

La policía ha reforzado la vigilancia en esa zona del sur de quito.

