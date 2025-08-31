Seguridad
31 ago 2025 , 15:28

Macabro hallazgo en Tena: joven fue encontrado decapitado en el sector Las Malvinas

El cuerpo de un hombre de 23 años fue localizado la mañana del sábado en circunstancias violentas. La Policía y Fiscalía investigan el caso.

   
  • Macabro hallazgo en Tena: joven fue encontrado decapitado en el sector Las Malvinas
    Foto refrencial de una escena del crimen.( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un hecho violento conmocionó al cantón Tena, provincia de Napo, la mañana del sábado 30 de agosto de 2025. De acuerdo con el reporte de la Policia, un joven de 23 años, identificado como Josthyn David Murillo Olguín, fue hallado sin vida en el sector Las Malvinas.

Lea también: Dos cuerpos incinerados, uno de ellos decapitado, fueron hallados en Pastaza

La alerta llegó a través del ECU-911, que notificó a las unidades policiales alrededor de las 10h55. Al llegar al sitio, los agentes encontraron una escena abierta: en el interior de un costal de yute se localizó la cabeza de la víctima, mientras que el torso fue hallado aproximadamente a 50 metros de distancia.

Los peritos de criminalística realizaron la inspección ocular técnica y levantaron indicios para la investigación. Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba cortes a la altura del cuello, además de impactos de bala en la región escapular y dorsal.

Le puede interesar: Ecuador no sabe qué es un día sin asesinatos desde el 16 de julio de 2021

Hasta el momento, no se reportan personas aprehendidas y las autoridades mantienen las indagaciones para esclarecer las circunstancias del crimen. El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional.

Temas
crimen
disparos
Muertes violentas
criminalística
decapitado
Tena
cabeza humana
ECU 911
Policía
Tena
Noticias
Recomendadas