Dos cuerpos incinerados, uno de ellos decapitado, fueron hallados en Pastaza

Los cuerpos de dos hombres jóvenes fueron hallados incinerados en una vía rural de la comunidad Unión Base del cantón amazónico de Pastaza, la madrugada del jueves 28 de agosto.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Misael Nayapi Visuma, de 19 años, y José Aarón Yasacama Cuji, de 17.

El cadáver del menor, además de tener quemaduras, estaba decapitado. Su cabeza fue hallada horas después en el parque central de la parroquia Tarqui, también de Pastaza.

Se presume que los jóvenes pertenecían a un grupo de delincuencia organizada y que sus asesinatos se habrían producido en represalia por una tentativa de asesinato ocurrido el miércoles en esa localidad.

Pastaza es una de las provincias menos violentas del Ecuador, con siete asesinatos hasta julio del 2025. En todo 2024, solo tuvo dos homicidios.