Militares de EE. UU. llegan a Manta para realizar operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Ecuatoriana

Los militares llegan de manera temporal para realizar operaciones bilaterales con la Fuerza Aérea Ecuatoriana

   
La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador confirmó que personal de la Fuerza Aérea del país norteamericano llega de manera temporal a Manta para realizar operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en el marco de una estrategia bilateral de seguridad.

Según el comunicado publicado por la misión diplomática estadounidense, este despliegue a corto plazo tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades militares ecuatorianas para enfrentar a los grupos narco-terroristas y mejorar la recopilación de información y la lucha contra el narcotráfico.

La operación temporal se sitúa en la Base Aérea Eloy Alfaro, en Manta. Esta colaboración ocurre en un contexto en el que el país enfrenta desafíos en materia de criminalidad y violencia vinculada al tráfico de drogas.

Autoridades de seguridad han destacado que esta acción no implica una presencia permanente de tropas extranjeras ni modifica la soberanía del país, ya que se ampara en acuerdos bilaterales y se ajusta a la legislación nacional vigente.

Gobierno mantiene cercanía con Estados Unidos, pese a rechazo a bases militares extranjeras

La iniciativa se enmarca dentro de una tendencia más amplia de profundización de la cooperación en defensa entre Ecuador y Estados Unidos, sumado a la visita de Kristi Noem en noviembre.

Sin embargo, en la consulta popular y referendo de noviembre los ciudadanos negaron al Gobierno de Daniel Noboa la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano.

