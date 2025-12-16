Seguridad
16 dic 2025 , 13:51

Ejército activa vigilancia aérea y terrestre en Sucumbíos por enfrentamientos en Colombia

El Ejército desplegó tropas y helicópteros en Sucumbíos tras alertas de enfrentamientos armados en zonas colombianas cercanas al límite con Ecuador.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La tensión vuelve a concentrarse en la frontera norte del país. En la provincia de Sucumbíos, las Fuerzas Armadas reforzaron su presencia tras alertas de enfrentamientos armados registrados en territorio colombiano, en zonas cercanas al límite con Ecuador.

Información de inteligencia sobre posibles choques entre estructuras irregulares en Colombia, a apenas 10 kilómetros de la parroquia La Bonita, activó un mayor despliegue militar en esta zona fronteriza. La respuesta incluye patrullajes terrestres y el sobrevuelo permanente de tres helicópteros que apoyan las operaciones desde el aire.

Lea también: ¿Disidencias de las FARC ingresan armadas al Carchi? Alerta de seguridad en la frontera norte de Ecuador

En tierra, el Ejército incrementó la presencia de tropas del Grupo de Caballería N. 36 Yaguachi, el Batallón de Infantería Mayor Galo Molina y la Brigada 19 Napo. Los uniformados avanzan a pie y se internan en áreas montañosas, con el objetivo de contener cualquier intento de desplazamiento de grupos armados hacia territorio ecuatoriano, en un contexto en el que dos estructuras irregulares se disputan el control de zonas en Colombia.

El comandante de la IV División de Ejército Amazonas, Fernando Silva, explicó que se analiza si los enfrentamientos corresponden a los Comandos de la Frontera o a una disidencia del Frente Oliver Sinisterra que estaría operando bajo esa denominación. "Estamos descartando esas posibilidades, pero definitivamente son dos grupos armados los que tuvieron el enfrentamiento. Sabemos extraoficialmente que sí hubo bajas", señaló.

Los sobrevuelos cumplen un rol clave en las labores de rastreo. Desde el aire, los helicópteros monitorean la densa vegetación y los caminos de segundo orden que conectan poblaciones fronterizas como Santa Bárbara, La Fama, La Sofía, La Barquilla y Rosa Florida, en Sucumbíos.

Por su parte, el comandante de la Brigada 31 Andes, Pablo Ochoa, indicó que los equipos de combate permanecen desplegados en todo el sector fronterizo, especialmente en las zonas montañosas donde se presume podría haber indicios de presencia insurgente. No obstante, precisó que hasta el momento se ha descartado la presencia de estos grupos dentro de la jurisdicción ecuatoriana.

Revise además: La infiltración de grupos disidentes de las FARC avanzó en lo que va del año hasta 160 kilómetros al interior del país

Como parte de la coordinación binacional, este lunes 15 de diciembre los comandantes de la Brigada 31 Andes y del Grupo Cabal de Ipiales, en Colombia, mantuvieron una reunión en Tulcán para intercambiar información de inteligencia militar sobre la operatividad de grupos armados en la frontera norte.

Temas
Ejército
Colombia
Carchi
Sucumbíos
Noticias
Recomendadas