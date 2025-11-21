La infiltración de grupos disidentes de las FARC avanzó en lo que va del año hasta 160 kilómetros al interior del país

La infiltración de disidencias de las FARC se evidencia cada vez más al interior del territorio ecuatoriano. La presencia en Carchi de al menos 10 guerrilleros de la denominada Fuerzas del Pacífico, con armamento de largo alcance y equipos de combate, causó alarma.

Desde el Puente Internacional de Rumichaca, por la vía E35, los cantones Tulcán, San Gabriel, Espejo, hasta la parroquia Goaltal, en donde fueron fotografiados, hay un trayecto de 160 kilómetros.

Otras zonas de influencia guerrillera por actividades de minería ilegal y narcotráfico son las orientales. En mayo pasado, los comandos de la frontera asesinaron a 11 militares en Alto Punino. Desde el Puente Internacional San Miguel, en Sucumbíos, por la troncal amazónica y vías secundarias son 120 kilómetros.

En junio, más de 200 hombres fuertemente armados fueron descubiertos al interior de Sucumbíos. Desde el límite político internacional, en el puente San Miguel, hasta el sector de la Barquillla, en donde se encontraron con una patrulla del Ejército, hay 78 kilómetros en línea recta.

Otra disidencia de las FARC que se infiltró en Ecuador es el grupo Oliver Sinisterra, hasta las minas de Buenos Aires, Imbabura, a tres horas de Quito. Desde el Puente Rumichaca, por la Panamericana Norte, el desvío a Salinas, San Gerónomo, Lita, Buenos Aires, son 85 kilómetros. En enero de 2024 fue detenido en Ibarra el comandante de esa organización criminal, alias Gringo, y deportado a Colombia.

Todas estas disidencias operan en los 735 kilómetros de frontera común, entre los departamentos colombianos de Nariño, Putumayo y las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Orellana.

Sobre la última infiltración en Carchi, el bloque de seguridad, ha guardado silencio.