Seguridad
20 nov 2025 , 17:53

¿Disidencias de las FARC ingresan armadas al Carchi? Alerta de seguridad en la frontera norte de Ecuador

Hombres fuertemente armados fueron identificados en el sector Las Juntas de la parroquia Goaltal del cantón Espejo, 200 kilómetros adentro de territorio ecuatoriano, desde la frontera. Pertenecen a las disidencias de las FARC que se autodenominan Fuerzas del Pacífico.

   
  • ¿Disidencias de las FARC ingresan armadas al Carchi? Alerta de seguridad en la frontera norte de Ecuador
    Los dos individuos fuertemente armados mientras caminan en el sector de Las Juntas. ( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Los habitantes del sector Las Juntas de la parroquia Goaltal del cantón Espejo, en la provincia fronteriza del Carchi, en el norte de Ecuador, viven momentos de tensión e incertidumbre.

La razón: a las 13:48 del pasado martes 18 de noviembre, la gente se asustó ante la presencia de 10 personas armadas que sorpresivamente caminaron por esta parroquia. En sus brazos izquierdos portaban un brazalete, de colores rojo y verde, en los que se leían las iniciales FG que identifican a un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se autodenomina como Fuerzas del Pacífico.

Según los reportes de Inteligencia a los que tuvo acceso Ecuavisa.com, de los 10 hombres, dos fueron fotografiados mientras portaban fusiles de largo alcance y equipos de comunicación.

El sector de Las Juntas se ubica 200 kilómetros adentro de territorio ecuatoriano, desde la línea de frontera con Colombia. Con paso rápido y mirada fría, ambos armados caminaban hacia la misma dirección. Nadie se atrevió a acercarse a ellos por temor.

Uno se puso una pañoleta verde en la cabeza y el otro transportaba algún objeto camuflado bajo una bolsa plástica azul. Las autoridades ecuatorianas afirman que la imagen es constancia de que miembros de este grupo, perteneciente a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que recluta aproximadamente a 3 000 hombres, se alinea al grupo Comandos de la Frontera.

Sobre la presencia de esos hombres armados en poblaciones ecuatorianas, aún no hay respuestas de las autoridades.

Le puede interesar: Comandos de la Frontera: quiénes son, cómo surgieron y cuál es su influencia sobre Ecuador

Temas
Miedo
disidencias de las FARC
hombres armados
incertidumbre
Comandos de la Frontera
Carchi
frontera con Colombia
Noticias
Recomendadas