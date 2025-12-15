El Ejército halló una segunda refinería clandestina de petróleo en menos de un mes en la frontera norte

En menos de un mes se descubrió la segunda refinería clandestina de petróleo en la frontera norte de Ecuador.

Patrullas de la Brigada de Selva 19 Napo del Ejército localizaron en la parroquia Parcayacu, cantón Lago Agrio, Sucumbíos, una infraestructura artesanal para procesamiento de crudo.

Las instalaciones tenían conexiones de tubería con un tanque cisterna de refinación. Los grupos armados ilegales roban petróleo para destilar gasolina blanca, materia prima en el procesamiento de hoja de coca y pasta base de cocaína.

El combustible era almacenado en piscinas rústicas y transportardo vía terrestre a laboratorios en territorio colombiano. En esa infraestructura clandestina se refinaba 1500 galones de cumbustible semanal, según información del Ejército.

La otra refinería clandestina se descubrió el pasado 22 de noviembre en el sector Chone 1, también en Lago Agrio. Tenía capacidad para procesar 5 000 galones de crudo por semana y generaba ingresos de USD 30 000 al grupo armado colombiano Comandos de Frontera.

En otra operación militar de este fin de semana, en La Victoria, Shushufindi, se decomisaron 7 100 galones de combustible de contrabando. Dos mil fueron hallados en tres piscinas artesanales y el resto en 24 tanques cargados en tres camiones, que circulaban por caminos de tercer orden para evadir los controles. En las dos operaciones no hubo detenidos.

Las Fuerzas Armadas reforzaron el control en la provincia de Sucumbíos, en la línea de frontera, para incrementar las operaciones contra la minería ilegal, tráfico de combustible y narcotráfico. no reveló el número de uniformados.