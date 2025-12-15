Estudio de la Universidad Central alerta de la expansión de las masacres en Ecuador

Una investigación de la Universidad Central del Ecuador determinó que las masacres registradas en el país responden, en gran medida, a dinámicas de criminalidad local y no únicamente a la acción de mafias internacionales.

Este tipo de violencia ocurre con mayor frecuencia en ciudades como Guayaquil y Durán, donde se concentran los ataques contra grupos de tres o más personas, especialmente durante los fines de semana.

En Ecuador, las masacres se han convertido en una nueva manifestación de la violencia. El Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central analizó los asesinatos múltiples y estableció que, en los últimos 11 años, se han registrado más de 38 000 homicidios intencionales. Sin embargo, solo el 27 % de estos casos estuvo relacionado con el tráfico de drogas, según datos del Ministerio del Interior.

Luis Córdova, investigador de la Universidad Central, explicó que estos hechos no siempre están vinculados al crimen organizado transnacional. "No tienen que ver con las grandes mafias internacionales, sino con criminalidad común y con un mercado de armas expansivo que no tiene control en el país. Para frenar esta reproducción de la violencia se requiere algo inmediato e inminente: desarmar a la sociedad", señaló.

De acuerdo con el Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, durante 2024 se registraron 774 masacres, mientras que entre enero y septiembre de este año ya se contabilizan 778 casos, lo que evidencia una tendencia creciente.

El estudio también concluye que Guayaquil y Durán son las ciudades más vulnerables a este tipo de asesinatos múltiples, debido a que estructuras criminales que no logran desarrollar nuevos mecanismos de rentabilidad económica buscan expandir sus operaciones ilícitas mediante disputas territoriales. "Las zonas donde recrudecen estos eventos son zonas con mayores niveles de empobrecimiento", añadió Córdova.

La investigación advierte que esta modalidad criminal no da tregua y continúa expandiéndose en el territorio nacional, consolidándose como uno de los principales desafíos en materia de seguridad para el país.