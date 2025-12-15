Los Ríos: masacre en un motel deja asesinados a una adolescente y a dos hombres

Dos hombres y una adolescente fueron asesinados en un motel del cantón Urdaneta, de la provincia de Los Ríos, la tarde del domingo 14 de diciembre, mientras que otra menor de edad sobrevivió y escapó del sitio.

Las dos parejas llegaron al establecimiento en un taxi compartido e ingresaron a dos habitaciones. Posteriormente, cuatro hombres armados, que se trasladaban en una camioneta reportada como robada, los alcanzaron.

Le puede interesar: Los índices de violencia se incrementaron en Ecuador y es posible que aumenten más en 2026, según un estudio

En el primer cuarto fueron acribillados Luis Rivera, de 19 años, y Maryuri P., de 17. En la segunda habitación, se produjo un cruce de disparos entre el sicario José Gavilanes, de 26 años, y David Arana, el huésped de 22 años, ambos quedando asesinados.

La pareja de Arana, que la Policía indicó que también era una adolescente de 17 años que sigue estudiando en colegio, sobrevivió al enfrentamiento y huyó del sitio.

William Calle, comandante policial de la Zona 5, indicó que, según fue observado en las cámaras del motel, uno de los tres atacantes quedó herido y huyó con sus compañeros en la camioneta robada.

Lea también: Orellana: un conductor fue asesinado y 57 huesos fueron hallados en un saco

La Policía Nacional sostiene que esta masacre fue motivada por la disputa que tienen los grupos delictivos organizados Los Choneros y Los Lobos en Los Ríos.

"El problema que hay en este sector, especialmente en Puebloviejo, en Urdaneta, es que ya son 300 muertes violentas que tenemos nosotros en este sector. Hay muchos enfrentamientos entre bandas (...) son vendetas que tienen entre ellos, el uno manda a matar a uno, el otro manda manda a matar a dos, pero nosotros como policías vamos a estrechar este hecho delictivo", comentó Calle.