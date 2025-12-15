Los Ríos: masacre en un motel deja asesinados a una adolescente y a dos hombres

Dos hombres y una adolescente <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinatos-hotel-centro-guayaquil-YI9280724 target=_blank>fueron asesinados en un motel</a> del cantón Urdaneta</b>, de la provincia de Los Ríos, la tarde del domingo 14 de diciembre, mientras que otra menor de edad sobrevivió y escapó <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/indices-violencia-incremento-ecuador-posible-aumento-mas-2026-segun-estudio-IB10553821 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/joya-de-los-sachas-asesinato-orellana-JA10549088 target=_blank></a> <b></b> <b></b>