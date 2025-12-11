Orellana: un conductor fue asesinado y 57 huesos fueron hallados en un saco

Un hombre fue asesinado a tiros la mañana de este jueves 11 de diciembre mientras conducía un vehículo en la vía <b>La Joya de los Sachas</b>–<b>El Coca</b>, en la provincia de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/explosion-maquinaria-joya-de-los-sachas-GA10542040 target=_blank>Orellana</a></b>. En la escena del crimen, la <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/lider-choneros-operaba-en-orellana-liberado-BB9517928 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/joya-los-sachas-escala-violencia-orellana-FI7831979 target=_blank></a></b>