Orellana: un conductor fue asesinado y 57 huesos fueron hallados en un saco

Un hombre fue asesinado a tiros la mañana de este jueves 11 de diciembre mientras conducía un vehículo en la vía La Joya de los Sachas–El Coca, en la provincia de Orellana. En la escena del crimen, la Policía encontró cerca de 20 indicios balísticos. Según información preliminar, el crimen fue perpetrado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Un día antes, el miércoles 10 de diciembre, la Policía Nacional descubrió 57 huesos humanos dentro de un saco abandonado en una comunidad del cantón La Joya de los Sachas. Junto al costal había una camiseta, un par de botas y ropa interior masculina.

Lea también: Uno de los jefes de Los Choneros que operaba en Orellana fue liberado

Los restos óseos fueron levantados y trasladados a un laboratorio forense, donde se realizan los análisis correspondientes para determinar la identidad y el tiempo que habrían permanecido en el lugar.

La Joya de los Sachas es uno de los cuatro cantones que conforman la provincia de Orellana. Como en muchas partes de Ecuador, esta provincia amazónica también se ha visto afectada por la violencia y el crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar en enero de 2024 el conflicto armado interno contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar terroristas.

Revise además: ¿Qué ocurre en Joya de los Sachas, el cantón amazónico en el que tres policías fueron asesinados?