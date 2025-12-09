Tragedia en Orellana: explosión de maquinaria en Joya de los Sachas deja tres muertos

Una tragedia laboral conmociona al cantón <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/orellana-121-bloques-cocaina-decomisados-joya-sachas-orellana-EJ8847053 target=_blank>Joya de los Sachas</a></b>, en la provincia de <b>Orellana</b>. La mañana del martes <b>9 de diciembre,</b> tres personas perdieron la vida producto de una explosión registrada al <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/lider-choneros-operaba-en-orellana-liberado-BB9517928 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/joya-los-sachas-escala-violencia-orellana-FI7831979 target=_blank></a></b>