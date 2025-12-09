Ecuador
09 dic 2025 , 22:57

Tragedia en Orellana: explosión de maquinaria en Joya de los Sachas deja tres muertos

Los tres empleados murieron de forma instantánea por la detonación registrada dentro de una empresa en Orellana.

   
    Las primeras investigaciones apuntan a que, durante la manipulación de la estructura, se generaron chispas.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Una tragedia laboral conmociona al cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana. La mañana del martes 9 de diciembre, tres personas perdieron la vida producto de una explosión registrada al interior de una compañía.

El hecho se reportó alrededor de las 09:00. Según la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, el estallido ocurrió mientras los tres trabajadores realizaban labores de mantenimiento en una maquinaria de carga tipo bañera.

Las primeras investigaciones apuntan a que, durante la manipulación de la estructura, se generaron chispas. Estas, al entrar en contacto con la acumulación de gases inflamables concentrados al interior de la maquinaria, provocaron la fatal detonación.

Debido a la fuerza del impacto, los tres ciudadanos fallecieron de manera inmediata. La Policía describió que todos los fallecidos presentaban múltiples fracturas con exposición de tejidos y órganos.

El caso fue atendido por personal del Circuito Sacha – Subcircuito Sacha 1 y se encuentra bajo conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

