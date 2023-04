Momentos de pánico y angustia vive Cristina (nombre protegido) tras migrar a Estados Unidos junto a su esposo, Jorge. La quiteña, de 46 años, sufrió un aparatoso accidente tras caer del muro fronterizo, de aproximadamente nueve metros de altura, que se ubica en Ciudad Juárez, México.

El hecho ocurrió el 3 de marzo de 2023 y ella se encuentra hospitalizada en Texas. En una entrevista con Ecuavisa.com, la mujer relató su historia y cómo se recupera de las fracturas en sus extremidades. El pasado 5 de abril le operaron del pie y permanecerá dos meses en ese centro asistencial en donde recibe tratamiento.

A continuación, su testimonio:

"Al llegar a la frontera entre EE.UU. y México, contratamos a un coyotero que primero trató de ayudarnos a cruzar la frontera por una malla que estaba rota. El problema es que por allí circulaban bastantes agentes migratorios de la Patrulla Fronteriza y era imposible pasar.

Nos llevó, por otro lado, y teníamos que cruzar el muro. Nos dijo que es fácil bajar porque solo hay que abrazar el tubo y dejarse caer. Incluso nos mostró unos videos en los que aparecían unas personas bajando por allí. Yo me asusté, pero mi esposo me dijo que tenía que hacerlo porque no teníamos otra opción. El tiempo corría muy rápidamente.

Cuando pasamos la parte más alta del muro y comenzamos a bajar por el lado de Estados Unidos, nos caímos con una señora ecuatoriana que me aplastó. Me fracturé las piernas, la espalda y un brazo, por lo que estoy hospitalizada en Texas. Me operaron del pie y hasta ahora sigo muy adolorida.