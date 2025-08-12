Los ataques armados en la Isla Trinitaria y Daule estarían conectados por un velorio

En una urbanización privada de La Aurora, en Daule, diez hombres con fusiles irrumpieron en una vivienda. El objetivo: dos hombres de 25 y 35 años, señalados por la policía, como integrantes de una organización criminal.

Los acribillaron con 20 disparos, uno de ellos frente a una mujer y una recién nacida. Antes de huir los asesinos dañaron cámaras de seguridad, amedrentaron a guardias y robaron objetos.

Le puede interesar: Secuestradores jugaron a la ruleta rusa con sus víctimas en Mocache, Los Ríos

Veinticuatro horas después, la violencia se desató. La mañana del domingo, siete personas fueron asesinadas en la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil.

En uno de los ataques, ocho sicarios armados irrumpieron en una casa y mataron a dos mujeres con 27 tiros, dejando heridos a dos niños de 11 y 13 años. Minutos después, ingresaron a tres viviendas más y completaron la masacre.

La hipótesis policial: varias de las víctimas asistieron al velorio de los hombres asesinados en Daule. La Policía realizó un operativo en el sector de los tiroteos.

"Con aproximadamente 12 personas aprehendidas, USD 8 mil, dos armas de fuego, entre las que estaban una submetralladora y una pistola. Durante el operativo se pudo ubicar un vehículo de alta gama blindado de nivel 5, el máximo que se encuentra en el país", dijo Juan Carlos Soria, comandante subrogante de la Zona 8.

Lea también: Triple asesinato en Guayaquil: atacantes dispararon desde un vehículo en movimiento

Ese mismo domingo por la tarde, en una esquina de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, seis personas más fueron ejecutadas por hombres vestidos con prendas similares a las usadas por las Fuerzas Armadas. Entre las víctimas está un vendedor de jugos.

En 48 horas, la cifra llegó a 15 muertos. La Policía capturó a 15 sospechosos con armas. Advierten que algunos de los asesinados son víctimas colaterales, pero no indicaron cuántos.