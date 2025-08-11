Triple asesinato en Guayaquil: atacantes dispararon desde un vehículo en movimiento

Tres hombres fueron asesinados la madrugada de este lunes 11 de agosto en la cooperativa Voluntad de Dios, en el distrito Florida, norte de Guayaquil. El ataque ocurrió cerca de la 01:30, cuando personas desconocidas, a bordo de un vehículo tipo SUV, abrieron fuego contra las víctimas.

En la escena, los peritos de Criminalística levantaron vainas percutidas, además de una motocicleta roja marca Suzuki que quedó abandonada en el lugar.

Las primeras versiones de familiares señalan que las víctimas se encontraban en la vía pública cuando fueron sorprendidas por los atacantes. Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona podrían ayudar a identificar a los responsables.

El caso quedó en manos de la Fiscalía y la Dinased, que investigan si el hecho está relacionado con disputas delictivas en el sector.