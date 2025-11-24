Machala: Un asesinato en Puerto Bolívar interrumpió un evento de la Alcaldía en una iglesia

Una balacera en el malecón de Puerto Bolívar, Machala, terminó con la misa que sedesarrollaba en la iglesia Faro.

Cerca de 200 feligreses que asistieron a la inauguración del templo, entre ellos el alcalde Darío Macas, corrieron desesperados para buscar refugio.

Unos se dirigieron hacia el altar para resguardarse. Otros se lanzaron al piso y un tercer grupo se encerró en el vestidor. Afuera, unos 20 policías asignados a la seguridad del evento se enfrentaban atiros con los atacantes.

Según información policial, alrededorde las 20:00, un grupo de personas que libaba en el Malecón, y a pocos metros de la iglesia, fue sorprendido por al menos 20 hombres vestidos de negro y armados con fusiles que llegaron por el Estero Huaylá a bordo de una lancha.

En el ataque murió Willian Tigre, de 40 años, mientras que otro hombre resultó herido y fue llevado a una casa de salud.

El jefe de policía de El Oro, Pablo Fajardo, informó que el ataque seríapor la disputa de territorio. Tras el tiroteo, dos embarcaciones de la Policía y dos de la Armada, con unos 80 uniformados, recorrieron el estero en búsqueda de los responsables.

En el malecón, agentes de Criminalística encontraron manchas de sangre y tres motocicletas en las que presuntamente se movilizaban las víctimas.

Según las autoridades, estas organizaciones también se disputan eldominio del mar. El ataque armado ocurrió a tan solo 70 metros del comando de Policía y de la capitanía de Puerto Bolívar. A lo largo de casi 300 metros del Malecón quedaron esparcidos los restos de bala.

Hasta el cierre de este informe no seregistraban detenidos por este hecho. Tampoco hubo un pronunciamiento delalcalde de machala