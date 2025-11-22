Doble asesinato en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil

Un hombre y una mujer que iban en un auto fueron asesinados la tarde de este sábado 22 de noviembre en la<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mujer-asesinada-balazos-francisco-orellana-guayaquil-AG10437645 target=_blank>avenida Francisco de Orellana</a></b>, afuera de la ciudadela Las Garzas, en el norte de <b>Guayaquil</b>. El<b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sicariato-francisco-orellana-guayaquil-IE9897930 target=_blank></a></b>