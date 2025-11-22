Doble asesinato en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil

Un hombre y una mujer que iban en un auto fueron asesinados la tarde de este sábado 22 de noviembre en la avenida Francisco de Orellana, afuera de la ciudadela Las Garzas, en el norte de Guayaquil.

El hecho violento ocurrió antes de las 16:00. Policías y uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudieron al sitio para resguardar la zona. Al menos tres carriles de la avenida fueron cerrados para atender esta emergencia.

De acuerdo con información preliminar, dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el carro y efectuaron al menos diez disparos contra las víctimas. Los atacantes huyeron en contravía en sentido sur-norte.

Este doble crimen ocurre en una zona de alto movimiento comercial de Guayaquil. Dos centros comerciales, de los más visitados de la ciudad, están ubicados muy cerca de la ciudadela Las Garzas.