Esto se sabe de la masacre en un billar en Machala: cinco víctimas eran extranjeras

La Policía Nacional detalló que cinco de las seis personas asesinadas en una masacre cometida en una sala de billar de Machala, la noche del jueves 6 de noviembre, eran extranjeros.

Los fallecidos fueron identificados como Keila Quiceno, de 17 años; Yeferson Díaz, Andrey Lázaro y Luis Caldera, de entre 30 y 40 años, los cuatro de nacionalidad colombiana.

Le puede interesar: Fiscalía investiga ataque armado contra su dependencia en Montecristi

El ecuatoriano Pablo García Jama, de 29 años, con antecedentes por robo; y un ciudadano venezolano aún no identificado, son las otras dos víctimas.

Según la Policía, la adolescente había llegado a Ecuador hace dos meses, mientras que los demás extranjeros vivían en el país desde hace ocho años y se dedicaban a los préstamos ilegales, conocidos como chulco.

Los atacantes se llevaron los teléfonos de las víctimas antes de huir. En allanamientos posteriores a las viviendas de las víctimas, encontraron libretas y tarjetas de cobros informales, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque estaría relacionado con actividades de usura y extorsión.

Lea también: Juicio caso Las Malvinas | Perito describe el estado y lesiones de los cuerpos de los menores

Las autoridades no descartan que la masacre haya sido ejecutada por miembros de la banda delictiva Los Lobos, que mantiene el control de esa zona al norte de Machala donde queda el billar.

Según testigos, cerca de las 21:00, dos sicarios en moto llegaron al local, se estacionaron en una esquina, caminaron unos veinte metros y dispararon de manera indiscriminada.

Cinco de las víctimas quedaron entre las mesas y sillas; mientras que la sexta fue alcanzada por las balas cuando intentaba escapar. Las dos personas que quedaron heridas permanecen hospitalizados, con pronóstico reservado.

Un contingente de 40 policías acordonó la zona, mientras personal de Criminalística recolectó más de 50 restos de bala. Esta mañana, la Intendencia General de Policía de El Oro clausuró la sala de billar atacada.