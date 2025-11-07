Seguridad
07 nov 2025 , 13:33

Fiscalía investiga ataque armado contra su dependencia en Montecristi

El hecho violento quedó grabado por una cámara de seguridad. Un fiscal recibió una amenaza de muerte.

   
    Momento en el que un desconocido dispara contra la Fiscalía de Montecristi.( Captura )
La Fiscalía General del Estado abrió de oficio una investigación previa por el ataque armado contra su dependencia en Montecristi, Manabí.

En un video captado por una cámara de seguridad, se registró cómo un encapuchado llegó a los exteriores de la Fiscalía Montecristi y arrojó unos panfletos amenazantes.

Tras esto, cargó un arma de fuego y, mientras huía, disparó contra las instalaciones en al menos cuatro ocasiones.

En los panfletos consta una amenaza de muerte contra el fiscal Washington Llaranga.

La Fiscalía General del Estado dijo que ese "claro intento de amedrentamiento" busca obstaculizar su trabajo. La institución investiga a los responsables.

Adicional, se activaron los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de sus funcionarios. Asimismo, se solicitó al Ministerio del Interior para que brinde la protección necesaria.

Noticias
