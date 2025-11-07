Fiscalía investiga ataque armado contra su dependencia en Montecristi

La Fiscalía General del Estado abrió de oficio una investigación previa por el ataque armado contra su dependencia en Montecristi, Manabí.

En un video captado por una cámara de seguridad, se registró cómo un encapuchado llegó a los exteriores de la Fiscalía Montecristi y arrojó unos panfletos amenazantes.

Tras esto, cargó un arma de fuego y, mientras huía, disparó contra las instalaciones en al menos cuatro ocasiones.

LEA: Guayaquil: el capturado por la falsa bomba en la avenida 9 de Octubre será procesado por terrorismo