Seguridad
07 nov 2025 , 10:41

Guayaquil: el capturado por la falsa bomba en la avenida 9 de Octubre será procesado por terrorismo

Un hombre de 22 años fue años por capturado por dejar seis tubos de cartón unidos con cinta negra y cables, que parecían tacos de dinamita, en un cajero automático de la avenida 9 de Octubre.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

Limber Aquiles R. S., de 22 años, es el hombre capturado por colocar seis tubos de cartón unidos con cinta negra y cables que parecían ser tacos de dinamita en un cajero automático de la avenida 9 de Octubre, centro de Guayaquil.

El objeto desató una alerta de bomba que movilizó a decenas de policías, a agentes de tránsito e incluso a Humberto Plaza, gobernador de Guayas.

Le puede interesar: Un padre e hijo fueron acribillados dentro de su vivienda en el suroeste de Guayaquil

De acuerdo al parte policial de su aprehensión, el sospechoso pudo ser localizado e identificado gracias a la imágenes provistas por el banco, captadas por su máquina.

Así, después de hacer un seguimiento por las cámaras de seguridad de la ciudad, detuvieron a un hombre que cumplía con las características descritas en las calles Boyacá y Vicente de Piedrahita Carbo, a unas 10 cuadras de donde se produjo la alarma de explosivos.

Según se describe en el portal del Consejo de la Judicatura, Limber Aquiles R. S. enfrentará una audiencia de formulación de cargos por el delito de terrorismo, penado de 19 a 22 años.

Lea también: Un hombre fue asesinado al pie de un chifa de La Garzota, norte de Guayaquil

Christian Rengifo, jefe de operaciones de la Policía Nacional de la Zona 8, indicó que el hombre no tiene antecedentes penales.

El uniformadó agregó que investigarán si existen más implicados en este hecho y si el detenido pertenece a un grupo de delincuencia organizada.

Temas
Policía Nacional
Terrorismo
alerta de bomba
avenida 9 de octubre
Guayaquil
Noticias
Recomendadas