Un padre e hijo fueron acribillados dentro de su vivienda en el suroeste de Guayaquil

Un padre y su hijo fueron asesinados dentro de su vivienda en las calles 34 y Capitán Nájera, en el suroeste de Guayaquil, la madrugada del jueves 6 de noviembre.

Según el coronel Carlos Fuertes, jefe del distrito Portete, eran las 04:00 ayer cuando los sicarios que vestían prendas similares a las usadas por la Policía irrumpieron en la casa fuertemente armados.

"Utilizan un combo, abren la puerta y les ubican a las víctimas. Pierden la vida dos personas: un ciudadano de 25 años y otro ciudadano de 60 años. También se encuentra una persona herida con dos impactos de arma de fuego", comentó.

Según el uniformado, los fallecidos registraban antecedentes penales y estaban vinculados con el grupo de delincuencia organizada Los Águilas. Sin embargo, en el portal de Consejo de la Judicatura no aparece ningún proceso judicial en el que estén involucrados las víctimas mortales.

Tras el hecho, la Policía realizó un operativo y capturaron a un sospechoso en la parroquia Chongón, tras un seguimiento de cámaras de seguridad. El hombre manejaba el carro en el que se habrían movilizados los sicarios.

En el vehículo retenido, los agentes también encontraron manchas de sangre. "También se podía indicar de que hay varias municiones percutidas en el lugar. Posiblemente, sería un enfrentamiento también", comentó la autoridad policial distrital.

Según las investigaciones, estos crímenes están relacionado con otro doble asesinato reportado la noche del miércoles en las calles Sucre y La 10ma.

En aquel ataque, dos hombres fueron acribillados en los exteriores de una casa. El coronel Fuertes detalló que se trata de una pugna de territorio entre Las Águilas y los Freddy Krueger.