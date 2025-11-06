Seguridad
06 nov 2025 , 06:15

Dos hombres fueron acribillados en Sucre y la 10ma, suroeste de Guayaquil

Según testigos, las víctimas conversaban en la calle cuando llegaron los sicarios y les dispararon varias veces

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Dos hombres fueron asesinados en las calles Sucre y la 10ma, en el suroeste de Guayaquil, la noche del miércoles 5 de noviembre.

Según testigos, las víctimas conversaban en la calle cuando llegaron los sicarios a las 19:30 y les dispararon varias veces. Uno de los hombres intentó correr, pero cayó metros más adelante.

Le puede interesar: Guayaquil | Fiscalía hizo un reconocimiento del sitio donde Martha Solís fue asesinada en Sauces 9

Familiares y vecinos intentaron auxiliarlos, sin embargo, ambos murieron en el lugar. "Los chicos son de aquí y llegaron a dar bala, como siempre. Llegan a dar bala y nadie los encuentra", lamentó una vecina.

En el sitio personal de Dinased y Criminalística recolectó restos de bala y revisaron cámaras de seguridad, cuyos videos serán claves para identificar a los responsables. mientras tanto, los moradores exigían más resguardo policial en la zona.

Lea también: Guayaquil: un hombre recibió un golpe de un policía con un trozo de madera y falleció

Hasta el cierre de este reportaje, la Policía no ofreció declaraciones, aunque se informó que tras el ataque se realizaron operativos de búsqueda, sin resultados positivos.

Temas
crimen
Policía Nacional
balacera
asesinato
Guayaquil
Noticias
Recomendadas