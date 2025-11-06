Dos hombres fueron acribillados en Sucre y la 10ma, suroeste de Guayaquil

Dos hombres fueron asesinados en las calles Sucre y la 10ma, en el suroeste de Guayaquil, la noche del miércoles 5 de noviembre.

Según testigos, las víctimas conversaban en la calle cuando llegaron los sicarios a las 19:30 y les dispararon varias veces. Uno de los hombres intentó correr, pero cayó metros más adelante.

Le puede interesar: Guayaquil | Fiscalía hizo un reconocimiento del sitio donde Martha Solís fue asesinada en Sauces 9

Familiares y vecinos intentaron auxiliarlos, sin embargo, ambos murieron en el lugar. "Los chicos son de aquí y llegaron a dar bala, como siempre. Llegan a dar bala y nadie los encuentra", lamentó una vecina.

En el sitio personal de Dinased y Criminalística recolectó restos de bala y revisaron cámaras de seguridad, cuyos videos serán claves para identificar a los responsables. mientras tanto, los moradores exigían más resguardo policial en la zona.

Lea también: Guayaquil: un hombre recibió un golpe de un policía con un trozo de madera y falleció

Hasta el cierre de este reportaje, la Policía no ofreció declaraciones, aunque se informó que tras el ataque se realizaron operativos de búsqueda, sin resultados positivos.