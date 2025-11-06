Guayaquil: Una mujer embarazada fue asesinada y un adolescente quedó herido tras ataque

Micaela Hurtado Bello, de 25 años, <b>estaba embarazada de cuatro meses y medio <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ecuador-supera-cifra-asesinatos-2025-HB10339952 target=_blank>cuando fue asesinada a balazos</a></b>, el pasado lunes 3 de noviembre en Guayaquil. El ataque armado se produjo en las calles <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-hombres-asesinados-zona-residencial-cuenca-OK10383827 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/siete-crimenes-manabi-10-horas-5-noviembre-EK10381566 target=_blank></a></b>