Guayaquil: Una mujer embarazada fue asesinada y un adolescente quedó herido tras ataque

Micaela Hurtado Bello, de 25 años, estaba embarazada de cuatro meses y medio cuando fue asesinada a balazos, el pasado lunes 3 de noviembre en Guayaquil.

El ataque armado se produjo en las calles Nicolás Segovia y Domingo Comín y dejó también a un adolescente de 14 años herido.

Le puede interesar: Doble crimen en Cuenca: un ecuatoriano y extranjero fueron asesinados en zona residencial

De acuerdo a testimonios provistos a la Policía Nacional, varios hombres armados descendieron de un vehículo y realizaron los disparos contra la mujer, quien estaba en los exteriores de una vivienda. Posteriormente huyeron.

Hurtado Bello enfrentaba un proceso de asociación ilícita desde 2019, cuya audiencia de juicio nunca se realizó. En 2023 fue detenida por tráfico de drogas, pero fue posteriormente absuelta.

Lea también: Siete personas fueron asesinadas en cuatro cantones de Manabí en 10 horas

Guayaquil, Durán y Samborondón registran más de 2 500 muertes violentas en lo que va del 2025.