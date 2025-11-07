Un hombre fue asesinado al pie de un chifa de La Garzota, norte de Guayaquil

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años quedó al pie de un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/pareja-asesinada-chifa-centro-guayaquil-NH9382582 target=_blank>chifa tras un ataque armado</a></b> en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, la madrugada de este viernes 7 de noviembre. Según<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/amenaza-bomba-9-octubre-guayaquil-JK10386384 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cuenca-vive-guerra-entre-dos-organizaciones-criminales-venta-droga-DK10386410 target=_blank></a></b> <b></b>