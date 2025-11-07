Un hombre fue asesinado al pie de un chifa de La Garzota, norte de Guayaquil

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años quedó al pie de un chifa tras un ataque armado en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, la madrugada de este viernes 7 de noviembre.

Según testigos, la víctima y otras dos personas que se dedican a cuidar carros estaban conversando en la vereda, cuando cerca de las 02:00, fueron baleadas por criminales.

Los tiros alarmaron a los clientes de una carreta de comida rápida ubicada a pocos metros del negocio, quienes se lanzaron al suelo e indicaron que escucharon seis disparos, pero no alcanzaron a observar cuántos antisociales cometieron el ataque o el vehículo en el cual se movilizaban.

A los pocos minutos arribaron los policías y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. Además del fallecido, los uniformados encontraron a dos personas heridas y las llevaron a una casa de salud.

Asímismo, los agentes mencionaron que otro hombre resultó ileso y huyó del sitio. Cerca de las 04:00 se realizó el levantamiento del cuerpo. Hasta el cierre de este reportaje se desconocía el estado de salud de los heridos.