En el clip aparecen seis personas cubiertas el rostro y con armas de fuego largas. "La vez pasada te me salvaste porque alguien habló por ti, pero esta vez no creo que te me salves", dice uno de los hombres.

A continuación, dan información personal de la Fiscal, como su ubicación y advierten que pronto será su cumpleaños. "Dianita no hagas que use todo mi poder", amenaza uno de los delincuentes.

La Fiscalía califica al video como un intento de amedrentamiento y se refiere a ataques continuos contra la integridad de su máxima autoridad.