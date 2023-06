Guillermo Lasso respalda a la fiscal general Diana Salazar y critica la arremetida en su contra

El presidente Guillermo Lasso criticó la arremetida de varios sectores en contra de la fiscal del Estado, Diana Salazar. El mandatario pidió respeto a la institucionalidad y respaldó el trabajo realizado por la Fiscalía.

El Consejo de Participación Ciudadana no logró que la fiscal Diana Salazar compareciera ante el pleno de ese organismo. La fiscal reiteró que el Consejo no tiene la atribución legal para fiscalizarla y afirmó que no asistiría a la convocatoria citada para el viernes.

Por otro lado, el Consejo de Participación está analizando la posesión del fiscal subrogante, Wilson Toainga.

Solicitaron a la Judicatura que certifique si Toainga fue legalmente nombrado, mientras que la Fiscalía recordó en un comunicado que él fue elegido por el Consejo de Participación Transitorio, cuyas decisiones están blindadas por un dictamen de la Corte Constitucional.

Estos acontecimientos se suman a la acción emprendida por el Consejo de la Judicatura, cuyo presidente Wilman Terán intentó que el pleno conociera un informe para suspender a la fiscal durante 90 días. Sin embargo, la Judicatura no pudo llevar a cabo la suspensión.

El presidente Guillermo Lasso, a su regreso al país desde Brasil, anunció su respaldo a la fiscal Diana Salazar y destacó la importancia de respetar las leyes, la Constitución y la institucionalidad. El mandatario afirmó que la Fiscalía cuenta con autonomía y respaldó el trabajo realizado por Salazar.

La fiscal Diana Salazar ha manifestado que los ataques en su contra responden a intereses políticos de terceros. Mencionó al expresidente Rafael Correa, el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, el exvicepresidente Jorge Glas, el excontralor Pablo Celi y otros procesados que, según ella, buscan impunidad.

Mientras tanto, los consejeros están analizando los siguientes pasos a seguir, y la fiscal Salazar espera ser notificada de la investigación que inició la Universidad Central para determinar si cometió plagio en su tesis de grado, otro frente abierto en su contra.