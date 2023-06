A pesar de que en un inicio no quiso nombrar a dichos actores, finalmente les puso un rostro: el expresidente Rafael Correa , prófugo de la justicia; exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión , sentenciado por abuso sexual; el exvicepresidente Jorge Glas , sentenciado por casos de corrupción; y Pablo Celi , quien lideró una estructura de corrupción en la Contraloría.

A su criterio, las dos instituciones no tienen la facultad de investigarla y aprovechan la coyuntura por la ausencia de una Asamblea Nacional.

La Fiscal respondió al Consejo de Participación, mediante un documento indicando que no tiene facultad para citarle a comparecer, por esa razón no acudirá. Además, ve que se está manipulando la figura de audiencia pública para fiscalizar cuando no es competencia de esa institución.

Lea más: Críticas al Consejo de Participación por una posible intromisión con tareas fiscalizadoras

Sobre el supuesto plagio en su tesis de grado, la Fiscal dijo que espera que la Universidad Central emita el informe técnico jurídico para que de una vez se descarten esas acusaciones.