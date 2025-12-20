Seguridad
20 dic 2025 , 16:10

Guayaquil: 40 años de cárcel para dos miembros de Los Tiguerones por el asesinato de un policía

Además de los 40 años de prisión, se impuso que los hombres deben pagar una multa de USD 1 500 salarios básicos.

   
    Foto de hombre deenido por el asesinato de un policía en el norte de Guayaquil.( Archivo )
Un Tribunal de Garantías Penales sentenció a la pena máxima de 40 años de privación de libertad a Jesús Johnny V. T. y Jaem Antonio B. A., señalados como integrantes del grupo delictivo organizado Los Tiguerones. Ambos fueron hallados culpables del asesinato de un servidor de la Policía Nacional durante un enfrentamiento armado.

Los hechos se registraron el 24 de diciembre de 2024 en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Según el reporte oficial, personal policial que patrullaba cerca de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Bastión Popular acudió a una vivienda de dos pisos tras escuchar detonaciones de armas de fuego.

Al llegar al sitio, los uniformados fueron recibidos a tiros desde el interior del inmueble, lo que desató un intenso cruce de balas. Como consecuencia del ataque, tres policías resultaron heridos; uno de ellos falleció mientras era trasladado a una casa de salud debido a la gravedad de las lesiones.

Durante la incursión policial al inmueble, los agentes lograron aprehender a los hoy sentenciados. En la escena también se encontró a otros dos presuntos miembros del grupo delictivo heridos, quienes fallecieron posteriormente en un hospital.

Tas el operativo, la Policía Nacional incautó un fuerte armamento utilizado por los antisociales: dos fusiles y tres pistolas, una granada, 172 cartuchos sin percutir y 91 vainas servidas, al igual que dos vehículos.

Durante la audiencia de juzgamiento en la Unidad Judicial Albán Borja, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales de agentes de la Dinased y peritos médicos, así como informes balísticos y de levantamiento de cadáver, que confirmaron la participación directa de los procesados.

El Tribunal dictó el fallo condenatorio por unanimidad. Además de los 40 años de prisión, se impuso que los hombres deben pagar una multa de USD 1 500 salarios básicos, y USD 50 mil por cada sentenciado a favor de los familiares del policía fallecido.

