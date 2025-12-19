Asesinato de Mario Pineida: Extranjero recibió USD 200 para seguir al futbolista

Cristian David P.G., <b>el hombre de nacionalidad venezolana <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sospechosos-asesinato-mario-pineida-prision-preventiva-AM10584848 target=_blank>detenido por el asesinato de Mario Pineida</a></b>, relató a la Policía Nacional que le pagaron USD 200 para seguir al futbolista. De acuerdo al parte<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/balacera-carcel-mujeres-guayaquil-CM10584273 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ausencia-juez-impidio-audiencia-alias-fede-fuga-penitenciaria-NM10582870 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>