19 dic 2025 , 15:59

Asesinato de Mario Pineida: Extranjero recibió USD 200 para seguir al futbolista

De acuerdo al testimonio del hombre detenido por el crimen de Pineida, él fue contactado por un amigo para seguir el vehículo del futbolista de Barcelona SC.

   
    Imagen de un hombre detenido por estar implicado en el asesinato de Mario Pineida.( Policía Nacional )
Cristian David P.G., el hombre de nacionalidad venezolana detenido por el asesinato de Mario Pineida, relató a la Policía Nacional que le pagaron USD 200 para seguir al futbolista.

De acuerdo al parte policial que fue presentado en la audiencia de formulación de cargos, Cristian David, quien presuntamente trabajaba como repartidor, indicó que fue contratado por alias Katire, un amigo de él también de nacionalidad venezolana.

Contó a los agentes que se involucró en este ataque armado en coordinación con otras personas, manifestando que cuando Pineida y Guiselle Fernández fueron acribillados, él se retiró del lugar con dirección a un hotel del centro de Guayaquil.

Mediante el seguimiento de las cámaras de videovigilancia de Segura EP, el sospechoso fue detenido en la madrugada del jueves 18 de diciembre en ese establecimiento. Los videos captaron Cristian David se dio varias vueltas por Samanes 4 hasta que las víctimas fuesen asesinadas.

La Fiscalía sostiene que el hombre confirmó la presencia de Pineida y Fernández en la zona. La información proporcionada por el aprehendido permitió identificar cuentas bancarias, transferencias de dinero y la ubicación de otros presuntos involucrados.

Con estos datos, la Policía localizó y aprehendió a una segunda persona en el sector de la cooperativa Quisquis, en Mapasingue Oeste, quien habría facilitado una cuenta bancaria para recibir los depósitos relacionados con el hecho.

En el parte policial se describe que los dos sicarios huyeron por caminos distintos tras abandonar sus motos: uno tomó un taxi y el otro salió de Guayaquil, por el peaje de Chongón, en una camioneta blanca.

Cristian David P. G. fue procesado por el delito de asesinato junto a otra mujer extranjera y ambos están cumpliendo prisión preventiva.

