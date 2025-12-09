Guayaquil: Un hombre que desertó de las Fuerzas Armadas fue secuestrado por hombres vestidos de militares

Sujetos vestidos de militares secuestraron a un hombre que fue sargento segundo de las Fuerzas Armadas en la ciudadela Colinas de los Ceibos, norte de Guayaquil, la madrugada de este lunes 9 de diciembre.

De acuerdo a información recopilada por la Policía, la víctima había sido cesado de las FF. AA. por desertor y vivía con su hermano.

Alrededor de las 03:00, unos diez hombres, que se trasladaban en tres camionetas, irrumpieron en ese sector de la urbe tras amordazar a los guardias de la garita y robarles sus equipos de vigilancia, entre ellos, el dispositivo que almacena los videos de las cámaras.

Los delincuentes habían intentado fingir que iban a realizar un operativo, pero eventualmente recurrieron a la fuerza para ingresar.

Posteriormente, los antisociales avanzaron alrededor de cinco cuadras y entraron a una vivienda. En el sitio, agentes de Criminalística recogieron indicios balísticos, por lo que presumen que hubo un intercambio de disparos para cometer el secuestro.

En cuestión de muertes violentas, Ceibos es el distrito menos violento de Guayaquil, registrando 45 asesinatos de los 2 129 que tenía el Puerto Principal hasta octubre.

Más de 500 secuestros han sido cometidos en Guayaquil este 2025, según denuncias realizadas en la Fiscalía General.