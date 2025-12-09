Guayaquil: Un hombre que desertó de las Fuerzas Armadas fue secuestrado por hombres vestidos de militares

<b>Sujetos vestidos de militares<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/accidente-balzar-el-empalme-revela-secuestro-asesinato-JH10530449 target=_blank> secuestraron a un hombre</a></b> que fue sargento segundo de las Fuerzas Armadas en la ciudadela Colinas de los Ceibos, norte de Guayaquil, la madrugada de este lunes 9 de <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/investigacion-concluye-tiktok-ocho-videos-acerca-menores-edad-narcocultura-OH10539124 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sacapintas-samborondon-entre-rios-JH10538818 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>