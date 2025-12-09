Dos presuntos sacapintas son detenidos en la vía a Samborondón

El ministro del Interior, <b>John Reimberg</b>, informó este martes 9 de diciembre sobre la detención de dos sujetos que circulaban en un vehículo por la vía a <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/personas-baleadas-cementerio-general-samborondon-ED9894042 target=_blank>Samborondón</a></b>, por ser presuntamente ladrones que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/urbanizaciones-samborondon-daule-criminales-HL8841955 target=_blank></a></b> <b></b> <i><b></b></i>