Seguridad
09 dic 2025 , 11:59

Dos presuntos sacapintas son detenidos en la vía a Samborondón

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los sujetos habían atacado a una persona que retiró dinero de un banco en Samborondón.

   
  • Dos presuntos sacapintas son detenidos en la vía a Samborondón
    Los sujetos circulaban en un auto y fueron detenidos por el sector de Entre Ríos. ( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes 9 de diciembre sobre la detención de dos sujetos que circulaban en un vehículo por la vía a Samborondón, por ser presuntamente ladrones que actuaron bajo la modalidad de sacapintas.

Según explicó el ministro, los detenidos habrían asaltado a una persona que minutos antes había retirado dinero de una agencia bancaria en Samborondón.

Lea también: Urbanizaciones bajo la lupa: criminales se ocultan tras alquileres sin control

Reimberg añadió en su cuenta de X que la víctima se encuentra a buen recaudo.

- En desarrollo -

Temas
sacapintas
Robos
John Reimberg
Samborondón
Noticias
Recomendadas