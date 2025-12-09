Dos presuntos sacapintas son detenidos en la vía a Samborondón

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes 9 de diciembre sobre la detención de dos sujetos que circulaban en un vehículo por la vía a Samborondón, por ser presuntamente ladrones que actuaron bajo la modalidad de sacapintas.

Según explicó el ministro, los detenidos habrían asaltado a una persona que minutos antes había retirado dinero de una agencia bancaria en Samborondón.

Lea también: Urbanizaciones bajo la lupa: criminales se ocultan tras alquileres sin control

Reimberg añadió en su cuenta de X que la víctima se encuentra a buen recaudo.

- En desarrollo -