Accidente en la vía Balzar El Empalme reveló un secuestro: tres de los fallecidos tenían impactos de bala

Inicialmente, el ECU 911 reportó un choque entre una camioneta vino y un tráiler que dejó cinco fallecidos la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025. Poco después de que la Policía llegara al sitio, se confirmó que tres de las víctimas tenían impactos de bala.

Un médico legista que realizó la autopsia de los cuerpos, confirmó los disparos. Detalló que los fallecidos tenían heridas de bala en el rostro y cuello. Las otras dos víctimas no tenían lesiones de proyectiles.