Accidente en la vía Balzar El Empalme reveló un secuestro: tres de los fallecidos tenían impactos de bala

Según información preliminar, el choque se produjo cuando las víctimas forcejaban con los sicarios.

   
    Accidente en la vía Balzar El Empalme reveló un secuestro: tres de los fallecidos tenían impactos de bala.( Policía Nacional )
Inicialmente, el ECU 911 reportó un choque entre una camioneta vino y un tráiler que dejó cinco fallecidos la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025. Poco después de que la Policía llegara al sitio, se confirmó que tres de las víctimas tenían impactos de bala.

Un médico legista que realizó la autopsia de los cuerpos, confirmó los disparos. Detalló que los fallecidos tenían heridas de bala en el rostro y cuello. Las otras dos víctimas no tenían lesiones de proyectiles.

Según fuentes de la Policía, los tres hombres asesinados habían sido secuestrados y eran llevados a esa zona para dispararles. Al parecer en el forcejeo con los sicarios, ocurrió el choque contra el tráiler.

Miembros del grupo criminal Duendes, que operan en el cantón Balzar, serían los responsables de las muertes violentas. La Policía continúa con la investigación.

