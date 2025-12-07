Accidente en la vía Balzar El Empalme reveló un secuestro: tres de los fallecidos tenían impactos de bala

<i>Revise: </i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alias-gerente-libre-fianza-comandos-de-la-frontera-emiratos-arabes-IG10529526 target=_blank>Alias Gerente, cabecilla de los Comandos de la Frontera, libre bajo fianza en Emiratos Árabes.</a> Según fuentes de la Policía, los tres hombres asesinados habían sido secuestrados y eran llevados <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alarma-explosion-alrededores-carcel-machala-GH10530413 target=_blank></a>