Ecuador
07 dic 2025 , 09:04

Un choque entre dos carros dejó cinco fallecidos en la vía Balzar - El Empalme

Las autoridades investigan las causas del siniestro. Personal de Tránsito, Bomberos y Policía ayuda en el rescate de los cuerpos.

   
    Un choque entre dos vehículos dejó cinco fallecidos en la vía Balzar - El Empalme, en Guayas. ( ECU 911 )
Fuente:
ECU 911
user placeholder

Annabell Verdezoto
La alerta la recibió el ECU 911. Dos vehículos se chocaron pasando el peaje la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025. Ocurrió en la vía Balzar - El Empalme y dejó cinco fallecidos.

Así lo informó la entidad en sus redes sociales. Señaló que tras la alerta, se coordinó la atención con la Comisión de Tránsito, Policía Nacional, Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos.

Cuando los uniformados llegaron al sitio del siniestro, constataron que había cinco personas sin signos vitales tras el impacto entre una camioneta y un tráiler. Sus cadáveres serán trasladados hasta la morgue.

El ECU 911 hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar las señales de tránsito.

Temas
accidentes de tránsito Ecuador
fallecidos
choque
siniestro de tránsito
Guayas
El Empalme
Balzar
