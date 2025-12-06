Napo: Reportan nueva caída de ceniza del volcán Reventador

Una leve caída de ceniza proveniente del<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/cuales-son-los-volcanes-activos-del-ecuador-asi-los-monitorea-el-instituto-geofisico-AI5138310 target=_blank> volcán Reventador</a> se registró en la noche del 5 y la madrugada del 6 de diciembre en zonas cercanas al coloso, en la <b>provincia amazónica de Napo</b>, informó este<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/napo-instituto-geofisico-reporta-caida-ceniza-volcan-reventador-PE10504092 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/los-tres-volcanes-activos-en-ecuador-muestran-intensidades-entre-moderada-y-alta-ED7270464 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>