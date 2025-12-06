Napo: Reportan nueva caída de ceniza del volcán Reventador

Una leve caída de ceniza proveniente del volcán Reventador se registró en la noche del 5 y la madrugada del 6 de diciembre en zonas cercanas al coloso, en la provincia amazónica de Napo, informó este sábado el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Basado en reportes de la comunidad, el Instituto informó sobre la caída de ceniza al este y sureste del volcán.

Recordó que este fenómeno ha sido persistente en los últimos meses y adelantó que es posible que la caída de ceniza continúe en las próximas horas.

El Instituto señaló que mantiene la vigilancia del evento e informará oportunamente en caso de detectar cambios en los parámetros.

Asimismo, recomendó a la población tomar las medidas pertinentes y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

El volcán Reventador se ubica en una estribación del ramal oriental de la cordillera de los Andes, que se pierde con el inicio de la cuenca amazónica.

Con 3 560 metros de altura, este volcán inició su actual proceso eruptivo en 2002 y se caracteriza por generar explosiones, emisiones de gases y ceniza, flujos de lava y lahares.