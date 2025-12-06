Ministerio del Ambiente abre investigación por la muerte de un oso andino

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó que activó el protocolo de atención para fauna silvestre luego de recibir una denuncia ciudadana y la difusión en redes sociales sobre la muerte de un oso andino en la comunidad Chiriapa Amazonas en Morona Santiago.

Según la institución, personal de la Oficina Técnica de Morona acudió al sitio para iniciar las primeras acciones. En coordinación con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (UNIDCAN), se realizó el levantamiento preliminar de información, la recopilación de indicios y las pericias necesarias para determinar las causas del hecho y establecer a los posibles responsables.

Como parte de la investigación, las autoridades recibieron material fotográfico entregado por una ciudadana del sector. Dicho material se revisa de manera técnica dentro del proceso indagatorio.

El oso de anteojos está catalogado en peligro de extinción por el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador y como especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la pérdida de hábitat y a la cacería ilegal.

El MAE recordó que el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con penas de uno a tres años de prisión la cacería, transporte o comercialización de especies protegidas.

La cartera de Estado rechazó cualquier acción que atente contra la fauna silvestre e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar hechos relacionados con vida silvestre al ECU 911