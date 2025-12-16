Un guardia de una gasolinera de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, fue asesinado

Un guardia de seguridad de una gasolinera del bloque 22 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, fue asesinado la noche del lunes 15 de diciembre.

Según testigos, alrededor de las 21:15, llegaron sujetos vestidos de negro en una moto y balearon al agente, en medio de clientes que buscaron refugio o huyeron al escuchar los tiros.

Los policías del distrito Nueva Prosperina llegaron al lugar a los pocos minutos y encontraron la estación de servicio cerrada con vallas.

Luego acudieron los agentes de Criminalística, quienes recogieron cinco restos de bala calibre 9 milímetros. Asimismo, hallaron el revólver que portaba la víctima en su trabajo.

Mientras que el personal de Dinased inició las investigaciones para conocer las causas del asesinato, ellos revisaron los videos de las cámaras de vigilancia del establecimiento y de zonas aledañas para identificar a los atacantes que habrían huido hacia el sector de La Ladrillera.

Los uniformados indicaron que la víctima no registraba antecedentes penales, además, señalaron que en esa misma gasolinera ya habían asesinado a otro guardia en mayo de 2022.