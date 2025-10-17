Seguridad
17 oct 2025 , 08:20

En menos de un día, otro guardia de seguridad fue asesinado en Guayaquil

La víctima fue atacada en la avenida Francisco de Orellana, a pocas cuadras donde otros dos uniformados fueron baleados cuando custodiaban un camión con electrodomésticos.

   
  • En menos de un día, otro guardia de seguridad fue asesinado en Guayaquil
    Un guardia de seguridad fue asesinado la noche del 16 de octubre de 2025 en la avenida Fco. de Orellana, en el norte de Guayaquil. ( Archivo API )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

A las 18:00, la Policía recibió la alerta de un ataque armado en el norte de Guayaquil. En la avenida Francisco de Orellana, un guardia de seguridad privado fue asesinado.

El crimen ocurrió el jueves 16 de octubre de 2025. El uniformado circulaba en una moto cuando fue interceptado por dos sicarios que le dispararon.

Revise: Una mujer fue asesinada, descuartizada y hallada en la casa de su hija en Guayaquil.

La víctima perdió el control del liviano vehículo y cayó sobre la calzada. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cercó la zona hasta que llegue la Policía para el levantamiento del cuerpo.

Es el segundo guardia de seguridad asesinado en menos de un día. La tarde del miércoles, otros dos uniformados fueron atacados a pocos metros cuando custodiaban un camión con electrodomésticos.

Uno de ellos murió y el otro quedó herido. El crimen quedó grabado por las cámaras de seguridad del vehículo en el que se transportaban.

Lea más: Dos presuntos ladrones fueron abatidos tras disparar contra un policía en Yaguachi.

Temas
asesinatos Guayaquil
robo
muertes violentas Guayas
guardia asesinado
Guayaquil
Noticias
Recomendadas