En menos de un día, otro guardia de seguridad fue asesinado en Guayaquil

<i>Revise:</i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-abogada-descuartizada-casa-hija-sauces-OL10289043 target=_blank>Una mujer fue asesinada, descuartizada y hallada en la casa de su hija en Guayaquil.</a> La víctima perdió el control del liviano vehículo y cayó sobre la calzada. Personal de la Agencia de Tránsit <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/presuntos-delincuentes-abatidos-asalto-policia-yaguachi-HL10289493 target=_blank></a>