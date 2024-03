Actualizado con la información del SNAI

El Gobierno de Daniel Noboa está creando, por medio de engaños y en secreto, una base de perfiles genéticos de los presos que puede ser usada para diferentes fines, asegura El País de España en una nota publicada este sábado 16 de marzo de 2024.

Según el medio de comunicación, que indica consultó con tres fuentes oficiales, los funcionarios que se encuentran en las cárceles les realizan hisopados bucales a los internos y les indican que las muestras servirán para un banco estatal de información que servirá, por ejemplo, para que en caso de que haya una masacre carcelaria ellos puedan ser identificados.

"La instrucción es convencerles de que no consulten con su abogado y que crean que el procedimiento forma parte de la rutina carcelaria", explica el reportaje.

LEA: Policías y militares realizan una requisa en la Cárcel 4 de Quito

No obstante, los presos, por derecho, pueden negarse a la toma de estas muestras y eso no se les informa, aseveran. "'No les deben leer los consentimientos a los PPL [personas privadas de libertad], ellos ni los entienden', son las instrucciones que han recibido los forenses, según tres fuentes distintas", dice el medio de comunicación citado.