También aseveró que no es verdad que alias Fito aconsejó a policías de Colombia, pues este vídeo con el cabecilla criminal "se realizó como un producto y herramienta académica" que usan los psicólogos y los criminólogos.

En esta respuesta afirma que no mantiene ni mantuvo ninguna relación de amistad con alias Fito. "No mantuve ningún tipo de relación fuera de lo humano y en el marco de la pacificación penitenciaria ", dijo.

En ninguno de los dos vídeos, que suman 17 minutos y fueron subidos a su cuenta de Instagram, se refiere a su próxima vinculación al Caso Metástasis, una trama de corrupción revelada con los teléfonos del narcotraficante fallecido Leandro Norero, con quien hizo un video en la cárcel de Cotopaxi.

En ese clip, se escucha a la excomisionada de Pacificación decir: "Mi Pablito querido, buenos días, acá me encuentro en Latacunga estamos con Leandro que quiere saludarte y conversar contigo". A continuación, Norero lo llamó 'Pablito' y le agradeció por haberlo ayudado a trasladarlo a la cárcel de Cotopaxi luego de haber pasado un día en la Penitenciaría del Litoral.

Garzón no se refirió sobre esta grabación, que presuntamente iba dirigida al entonces director del SNAI, Pablo Ramírez, quien ahora está procesado por el caso Metástasis por el delito de delincuencia organizada, ni sobre su ausencia en la convocatoria para declarar ante la Fiscalía General del Estado, en la tarde del 8 de marzo.

Sin embargo, en ese mismo día, en el video que subió en su cuenta de Instagram, aseveró que ella estaba siendo perseguida por las irregularidades que encontró en el sistema penitenciario de Ecuador.

"Me señalan y me vinculan con crimen organizado, y me vinculan con delincuencia organizada", apuntó.

Justificó que era parte de su trabajo conversar con varios líderes criminales por el objetivo que le fue asignado de pacificar las cárceles, y que ella se convirtió en la mediadora de siete bandas por la confianza que mantenían con ella. Como alias Fito y alias Junior promovían esta propuesta, ella tenía mas contacto con ellos, dijo.