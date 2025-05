Lea más: Militares asesinados | 35 sujetos habrían participado en la matanza de 11 soldados en la Amazonía

Hoy su uniforme sigue doblado, intacto, en la habitación donde solía prepararse cada mañana.

Natasha aún no ha tocado nada. No quiere. Dice que es su forma de no dejarlo ir del todo.

Había sido parte de Operaciones Especiales, estudiado Derechos Humanos y formado parte del pelotón de reconocimiento de la Cuarta División de Ejército Amazonas.