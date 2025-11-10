Seguridad
Galo Meza, alcalde de Balzar, sufrió un atentado cuando se trasladaba en su vehículo

De acuerdo a medios locales, Galo Meza Tovar salió ileso porque su vehículo estaba blindado. En marzo de 2024, la vivienda del alcalde de Balzar también fue baleada.

   
    Imagen de Galo Meza Tovar, alcalde de Balzar, en un evento artístico realizado en ese cantón de Guayas en septiebre de 2025.( Facebook de Galo Meza )
Galo Meza Tovar, alcalde de Balzar, sufrió un ataque armado cuando se trasladaba en la carretera del sur de ese cantón guayasense, la noche del domingo 9 de noviembre.

De acuerdo a medios locales, Meza salió ileso porque su vehículo estaba blindado. En videos compartidos en redes sociales, se observa que su camioneta recibió cerca de 20 balazos.

Previamente, Meza había recibido una llamada mientras descansaba en su domicilio del cual salió y fue interceptado por los atacantes que le dispararon en varias ocasiones.

Imagen de la camioneta donde se trasladaba Galo Meza, alcalde de Balzar.
Imagen de la camioneta donde se trasladaba Galo Meza, alcalde de Balzar. ( Redes sociales )

El alcalde de Balzar, quien debe entregar su cargo tras ser destituido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia política de género, fue trasladado al Hospital Básico de Balzar.

Allí, concejales y familiares de la autoridad señalaron que Meza estaba en un estado de shock.

No es el primer atentado en contra de Meza. En marzo de 2024, su vivienda fue baleada más de 60 veces. Aunque él no se encontraba en casa, sí lo estaba su esposa y su hijo, quienes pudieron resguardarse para evitar ser heridos.

