Galo Meza, alcalde de Balzar, sufrió un atentado cuando se trasladaba en su vehículo

Galo Meza Tovar, alcalde de Balzar, s<b>ufrió un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alcalde-balzar-guayas-ataque-casa-HX7066393 target=_blank>ataque armado</a> cuando se trasladaba en la carretera del sur de ese cantón guayasense,</b> la noche del domingo 9 de noviembre. De acuerdo a medios locales, Meza<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/masacres-carcel-machala-reos-muertos-PL10396933 target=_blank></a></b>