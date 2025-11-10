Galo Meza, alcalde de Balzar, sufrió un atentado cuando se trasladaba en su vehículo

Galo Meza Tovar, alcalde de Balzar, sufrió un ataque armado cuando se trasladaba en la carretera del sur de ese cantón guayasense, la noche del domingo 9 de noviembre.

De acuerdo a medios locales, Meza salió ileso porque su vehículo estaba blindado. En videos compartidos en redes sociales, se observa que su camioneta recibió cerca de 20 balazos.

Previamente, Meza había recibido una llamada mientras descansaba en su domicilio del cual salió y fue interceptado por los atacantes que le dispararon en varias ocasiones.

