Tres personas fueron asesinadas en el cerro del Carmen, Guayaquil

Tres personas fueron asesinadas a tiros la noche del sábado 8 de noviembre en el cerro del Carmen, centro de Guayaquil.

En el ataque armado, otras cinco personas resultaron heridas.

Las víctimas se encontraban participando de una fiesta y justo habían salido a los exteriores.

Los sicarios huyeron en una camioneta tras el ataque armado. El vehículo fue ubicado y tenía impactos de bala. Los gatilleros no fueron encontrados.

Por lo que se presume que el hecho violento responde a una disputa de territorio entre bandas delictivas.

