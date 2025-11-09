Tres personas fueron asesinadas en el cerro del Carmen, Guayaquil

Tres personas fueron asesinadas a tiros la noche del sábado 8 de noviembre en el<b> cerro del Carmen</b>, centro de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil target=_blank>Guayaquil</a>. En el ataque armado, otras cinco personas resultaron heridas. <b>LEA: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-personas-asesinadas-solanda-sur-quito-FL10395671 target=_blank>Dos personas</a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carcel-machala-muertos-heridos-disturbios-EL10394880 target=_blank></a>