La Fiscalía abrió investigación penal a líderes gremiales, en medio del paro nacional

La Fiscalía abrió una investigación por el delito de tentativa de paralización de un servicio público a dirigentes gremiales que expresaron su apoyo al paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Recibieron una notificación para rendir versión el próximo 3 de octubre.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe; Nery Padilla, de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE); Gary Espinoza, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin); y Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) deberán presentarse en la Fiscalía de Delincuencia Organizada (Fedoti) en Quito.

"Este tipo de acciones parece que es un tema más político y de amedrentamiento (...) Vamos a continuar. Como digo, no estamos cometiendo ningún delito. No somos criminales, no somos corruptos", expresó Bedoya.

La Fiscalía, además, ofició un perito de Criminalística para que extraiga la información de dos vídeos de redes sociales en los que se ve a dos dirigentes.

En uno de ellos, se escucha a Andrés Quishpe exclamar que están en procesos de coordinación con el movimiento indígena por el paro nacional.

El Ministerio Público también dispuso periciar una publicación de la FEUE en la que rechaza el incremento del precio del diésel y llama actuar con firmeza. La investigación es reservada y no se conoce si la Fiscalía la abrió de oficio o por alguna denuncia presentada.