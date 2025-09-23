Política
23 sep 2025 , 16:56

Paro nacional Ecuador | Líderes indígenas y sociales apuntan que están siendo investigados por paralización de servicios

La Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo denuncian que la Fiscalía está investigando a sus líderes por paralización de servicios públicos.

   
  • Paro nacional Ecuador | Líderes indígenas y sociales apuntan que están siendo investigados por paralización de servicios
    Foto de una bandera de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que cuatro dirigentes suyos y del Frente Popular han sido notificados por la Fiscalía General que están siendo investigados por el delito de paralización de un servicio público.

Se tratan de:

  • Luis Chillagana ( Presidente de UNE Cotopaxi)
  • Mario Guilcamaigua (Presidente de la Federación Única de Organizaciones Sindicales de Cotopaxi)
  • Paul Jácome (Dirigente de Unidad Popular Cotopaxi)
  • Matías Manguia (Presidente Frente Popular de Chimborazo)

    • La UNE también denunció que existe un proceso de intimidación y de acoso a dirigentes a sus presidentes de Sucumbios y Morona Santiago.

    Le puede interesar: Ministerio del Interior dice que 44 detenidos en el paro nacional tienen antecedentes penales

    La Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich) también hizo una denuncia similar. Indicaron que su presidente, Fernando Guamán, fue convocado por la Fiscalía General para que rinda versión el 24 de septiembre por el presunto delito de paralización de servicio público.

    Lea también: Dos detenidos en las manifestaciones son presuntos integrantes del Tren de Aragua, según el Ministerio del Interior

    Por el momento, los detenidos por el Paro Nacional han enfrentado procesos por contravenciones de segunda clase y por el delito de terrorismo.

    Temas
    paro nacional
    Fiscalía General del Estado
    paro nacional Ecuador
    Unión nacional de Educadores
    Paralización
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas