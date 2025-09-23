Paro nacional Ecuador | Líderes indígenas y sociales apuntan que están siendo investigados por paralización de servicios

<b>La UNE también denunció que existe un proceso de intimidación y de acoso a dirigentes</b> a sus presidentes de Sucumbios y Morona Santiago. Le puede interesar: <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/44-detenidos-antecedentes-penales-paro-nacional-BG10166645 target=_blank>Ministerio del Interior dice que 44 detenidos</a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-detenidos-manifestaciones-presuntos-integrantes-tren-aragua-ministerio-interior-BF10158810 target=_blank></a></b> <b></b>