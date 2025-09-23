Seguridad
23 sep 2025 , 10:46

Dos detenidos en las manifestaciones son presuntos integrantes del Tren de Aragua, según el Ministerio del Interior

El hecho ocurrió después de que más de mil manifestantes atacaran un cuartel policial en Otalavo, Imbabura.

   
    Manifestaciones en Ecuador( Cortesía )
user placeholder

Redacción y EFE
El lunes 22 de septiembre, durante las protestas del paro nacional en Ecuador, dos hombres de nacionalidad venezolana fueron parte de las más de cincuenta personas detenidas por la Policía Nacional.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, los dos detenidos mencionados serían presuntos integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

El funcionario señaló que los extranjeros fueron detenidos con otras dieciocho personas en el municipio de Otavalo, provincia de Imbabura, en el norte del país. El hecho ocurrió después de que más de mil manifestantes atacaran un cuartel policial, hirieran a dos agentes y provocaran "daños materiales significativos", de acuerdo al último balance de la Policía.

"Esto es algo que nos llama la atención, qué hacen estos venezolanos en estas manifestaciones, qué están haciendo aquí en el país. Es un tema muy curioso y tenemos que investigar de qué se trata", señaló Reimberg.

El Tren de Aragua es una de las organizaciones extranjeras que han sido catalogadas como terroristas por el presidente Daniel Noboa.Las organizaciones islamistas Hamás, de Palestina; Hezbolá, de Líbano; la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán; y los grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur también han sido declarados como terroristas.

