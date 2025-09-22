Política
22 sep 2025 , 14:54

Daniel Noboa sobre el paro nacional: “Nosotros no vamos a ceder ni un milímetro”

El jefe de Estado dijo que tampoco se irá de Cotopaxi, donde trasladó de forma temporal la sede del Gobierno tras eliminar el subsidio al diésel.

   
    Imagen del presidente Daniel Noboa, presidente de la República, este lunes 22 de septiembre del 2025 en Latacunga, Cotopaxi.( Presidencia de la República )
El presidente Daniel Noboa afirmó este lunes que no cederá ante el paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel.

"Estamos ahora peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador y no vamos a ceder ni un milímetro", dijo Noboa durante un acto público en Latacunga, Cotopaxi, en el cual se entregaron créditos productivos en el sector turístico.

En ese cantón, y a lo largo de la provincia, grupos indígenas se manifiestan, entre otras razones, contra la eliminación del subsidio al diésel, decretado el pasado 12 de septiembre, aunque también se registró una marcha en favor del Gobierno.

El jefe de Estado dijo que tampoco se irá de Cotopaxi, donde trasladó de forma temporal la sede del Ejecutivo poco después de eliminar el subsidio al diésel, lo que dirigentes indígenas consideraron como una provocación.

"Tampoco me voy a ir de aquí, me gusta bastante y la gente está muy contenta, y nosotros no tenemos miedo de salir a la calle, no tenemos miedo de enfrentar cualquier amenaza porque tenemos la tranquilidad de que aquí ganamos", dijo en referencia a la provincia donde tuvo alta votación en los últimos comicios electorales.

Noboa recalcó que la gente de Cotopaxi le dio "su voto y su confianza" y mantuvo su agenda de trabajo en la provincia, donde hay una fuerte presencia militar.

El Mandatario aseguró que gracias a la eliminación del diésel ahora es posible hacer una administración justa de las finanzas públicas; evitando que el dinero de los ecuatorianos caiga en manos de economías ilegales.

