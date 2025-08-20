La Fiscalía General investiga 11 casos de violencia sexual en el ámbito clerical

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional se reunió, este miércoles 20 de agosto de 2025, para analizar la denuncia relacionada con un cura de la Iglesia Católica en Santa Elena. Se trata del caso del sacerdote que fue encontrado dentro de su vivienda junto a tres menores de edad en Olón, Santa Elena, y que fue separado de su oficio pastoral.

La presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz, expresó su preocupación por la denuncia, presentada el 15 de agosto. Como parte del proceso de fiscalización, se convocó a autoridades y actores para tratar el tema.

Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General, informó que, tras hacer un monitoreo de medios y redes sociales, su institución inició de oficio una investigación previa el 17 de agosto de 2025, a las 14:29. Luego, se presentó la denuncia por parte de la Tenencia Política de Manglaralto y un parte policial en relación con los hechos.

Le puede interesar: Las familias de víctimas de violencia sexual hace 30 años en gimnasio de Ecuador piden condena para acusado