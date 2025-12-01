Esto se sabe de las cinco personas asesinadas y calcinadas en un sector rural de Pedernales, en Manabí

Cinco hombres fueron encontrados muertos este lunes en el sector La Pimienta, en el cantón Pedernales, en lo que autoridades consideran un caso de violencia vinculada al microtráfico y delincuencia común. Los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego y arma blanca, y en varias partes del cuerpo se observaron signos de incineración.

De acuerdo con el parte policial de la DINASED (Unidad de Delitos Violentos y Muertes Violentas), los occisos fueron identificados como Jeisson Alberto Véliz Mero, de 19 años; Fabio Andrés Márquez Vera, de 44 años; Carlos Fabricio Véliz Mero, de 23 años; Rody Ramón Ordóñez Zambrano, de 31 años; y Ramón Mariano Morales Párraga, de 33 años.

Familiares relataron que, durante la madrugada, tres vehículos con hombres armados y encapuchados, que vestían prendas negras y se identificaron como miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, llegaron a sus domicilios y se llevaron a las víctimas. Horas más tarde, los familiares encontraron los cuerpos en el sector La Cordillera, vía al Venado.

En el lugar se localizaron indicios balísticos, incluyendo diez vainas percutidas calibre 9mm y una calibre 40, junto a un automóvil Hyundai Creta de placas TBG5660.

Personal de Criminalística realizó la inspección, el levantamiento de los cuerpos y la fijación de indicios. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Santo Domingo por disposición de la fiscal de turno, Abogada Estrella Amay.

Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar a los responsables de este crimen múltiple.