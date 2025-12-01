Esto se sabe de las cinco personas asesinadas y calcinadas en un sector rural de Pedernales, en Manabí

Cinco hombres fueron encontrados muertos este lunes en el sector La Pimienta, en el cantón Pedernales, en lo que autoridades consideran un caso de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/manabi-cadaveres-calcinados-masacre-GM10495560 target=_blank>violencia vinculada al microtráfico </a>y delincuencia<b></b><b></b> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/2025-ano-mas-violento-historia-ecuador-HN10487330 target=_blank></a> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/juicio-militares-defensa-audiencia-caso-las-malvinas-PM10494083 target=_blank></a>