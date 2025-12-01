Seguridad
01 dic 2025 , 14:45

Manabí | Hallan seis cadáveres calcinados en un vehículo en la vía El Carmen - Pedernales

El hallazgo ocurrió la mañana del lunes 1 de diciembre de 2025. La provincia acumula 1 141 asesinatos en lo que va del año.

   
    Seis cadáveres calcinados fueron hallados en la vía El Carmen - Manabí. ( Cortesía )
Policía Nacional
Annabell Verdezoto
Hay alarma en Manabí por un atroz crimen. Seis cadáveres fueron hallados en la vía El Carmen - Pedernales. Los cuerpos estaban semidesnudos y calcinados, junto a un vehículo.

El hecho ocurrió la mañana del lunes 1 de diciembre de 2025 en el sector conocido como la Pimienta. La Policía recibió la alerta y se trasladó a la zona para hacer el levantamiento de los cuerpos.

Revise: 2025 ya es el año más violento de la historia de Ecuador.

Las víctimas aún no han sido identificadas. Según las fotografías que se viralizaron en redes sociales, los cadáveres estaban maniatados. Uno no tenía ropa y dos estaban completamente calcinados.

Hasta el momento, la Policía aún indaga esta nueva masacre. La cifra de muertes violentas en la provincia manabita supera las 1 141 en lo que va de 2025.

Lea más: Así es como alias Negro Tulio extorsionaba a transportistas de Durán y gestionaba contratos en la ATD desde la cárcel.

