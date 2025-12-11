Seguridad
Embajada de Francia entrega tres drones a la Policía Nacional

La embajada de Francia en Ecuador realizo la entrega de una donación de drones de última generación con el objetivo de fortalecer el equipamiento tecnológico de la Policía Nacional.

   
    Ministro John Reimberg recibiendo los drones por parte del embajador de Francia, Philippe Létrilliart.( Policía Nacional )
La tarde del 10 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), se realizó la entrega de drones de última generación por parte de la Embajada de Francia en Ecuador a las unidades especiales de la Policía Nacional. El objetivo es fortalecer el equipamiento tecnológico de la institución en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El evento estuvo encabezado por el ministro del Interior, John Reimberg; el comandante general subrogante de la Policía Nacional, GraD. Víctor Herrera; y el embajador de Francia en Ecuador, Philippe Létrilliart, junto a otras autoridades e invitados.

La donación incluye tres drones de última generación, capaces de operar en zonas urbanas y rurales, incluso en condiciones complejas. Estos equipos serán asignados a la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), al Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y a la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), con el fin de potenciar las capacidades operativas contra el crimen organizado transnacional que afecta la seguridad ciudadana.

Ecuador fabrica sus propios drones para ayudar con la seguridad

Los drones son aeronaves no tripuladas, que son usadas para patrullar las zonas más críticas y de difícil acceso. Detectan pistas clandestinas, controlan áreas de minería ilegal e identifican rutas empleadas por el crimen organizado. Tienen capacidad de cubrir grandes extensiones de terreno y transmitir información en tiempo.

El Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la FAE, ubicado en Ambato diseñado y fabrico los drones en Ecuador, los elabora con procesos de ingeniería inversa, rediseño aerodinámico e integración de sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, se elaboran planos, moldes y manuales que permiten construir las células en materiales compuestos.

